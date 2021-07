Draghi gela Salvini: l'invito a non vaccinarsi è a morire (Di giovedì 22 luglio 2021) "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente". Mario Draghi lo dice chiaramente, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) "L'appello a nonè un appello a, sostanzialmente". Mariolo dice chiaramente, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo ...

