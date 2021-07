Draghi gela Salvini: invito a non vaccinarsi è a morire (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente". Mario Draghi lo dice chiaramente, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto Covid, che prevede tra l'altro le norme sull'uso del green pass, che dal 5 agosto sarà obbligatorio per l'accesso a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, palestre. Una risposta diretta, al giornalista che glielo chiede, al leader della Lega Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva più volte sottolineato come, a suo giudizio, i vaccini non siano fondamentali per gli under 40 e inutili per i giovanissimi."Non ti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'appello a nonè un appello a, sostanzialmente". Mariolo dice chiaramente, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto Covid, che prevede tra l'altro le norme sull'uso del green pass, che dal 5 agosto sarà obbligatorio per l'accesso a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, palestre. Una risposta diretta, al giornalista che glielo chiede, al leader della Lega Matteo, che nei giorni scorsi aveva più volte sottolineato come, a suo giudizio, i vaccini non siano fondamentali per gli under 40 e inutili per i giovanissimi."Non ti ...

Advertising

fattoquotidiano : “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire”. Draghi gela Salvini: “Senza protezione si deve chiudere tutto di… - infoitinterno : Draghi gela Salvini: l'invito a non vaccinarsi è a morire - 762378_736792 : RT @fattoquotidiano: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire”. Draghi gela Salvini: “Senza protezione si deve chiudere tutto di nu… - bizcommunityit : Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire - SenVincenzo : Bravo #PresidenteDraghi ?????? Il Fatto Quotidiano: Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire. -