Donda di Kanye West in esclusiva su Apple Music (Di giovedì 22 luglio 2021) Apple Music si è assicurata i diritti esclusivi per il live-stream della prima dell'album Donda di Kanye West. Quando ascolteremo Donda di Kanye West? Def Jam Recordings ha annunciato che West presenterà il suo decimo album in studio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta giovedì. Apple Music è il partner esclusivo per lo streaming Musicale dell'evento dal vivo, che inizierà alle 20:00. L'album Donda uscirà il giorno dopo, il 23 luglio.

