Covid: Ue, numeri in aumento vaccinarsi il più possibile (Di giovedì 22 luglio 2021) "Il messaggio principale dalla piattaforma scientifica dell'Ue sul Covid 19 è che i numeri dei casi aumentano ogni giorno. La piena vaccinazione per il maggior numero dei cittadini possibile resta il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) "Il messaggio principale dalla piattaforma scientifica dell'Ue sul19 è che idei casi aumentano ogni giorno. La piena vaccinazione per il maggior numero dei cittadiniresta il ...

Tesei, Governo ha cercato compromesso Commentando così i nuovi parametri per passare da una fascia di rischio Covid all'altra. "Come Umbria abbiamo fatto presente che le regioni più piccole, avendo numeri assoluti bassi, rischiano di ...

