Cabina regia | dal 5 8 Green Pass al chiuso per tavoli bar e ristoranti

(Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilservirà dal 5 agosto per accedere aialdi bar e. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al. Queste, a quanto si apprende, alcune delle decisioni delladiche approderanno in Consiglio dei Ministri.L’obbligatorietà delsarà estesa per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.Cambiano i parametri per iaggi di ...

borghi_claudio : Già che siamo sul tema, posso dire che trovo insopportabile che il Governo pensi di fare una cosa come il greenpass… - borghi_claudio : NOTA LEGA DOPO CABINA DI REGIA Nota mia. Il risultato più importante sono i trasporti. Non vi rendete conto di cosa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - caterinacorda1 : RT @VittorioBanti: Consiglio dei Ministri sul #GreenPass alle 15, conferenza stampa alle 17: la dimostrazione che anche il CdM, dopo il Par… - fiordisale : RT @Virus1979C: La Stampa: La cabina di regia, d’accordo con il premier Mario Draghi, nel corso di una riunione a Palazzo Chigi ha conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia

Ladiha deciso che dal 5 agosto servirà il Green pass per accedere alle sale al chiuso dei ristoranti, così come per i bar - tranne che per i consumi al bancone. E' esteso anche a ...I nodi affrontati dal primo ministro con ladi(alle 15), con le Regioni (alle 17) e nel consiglio dei ministri (iniziato dopo le 18, e che ha dato il via libera al decreto), hanno ...Da quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda il Green pass, invece, sarà valido dal ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid. Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.