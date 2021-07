Belen | che paura | “Non riusciva più a camminare | i medici hanno fatto un miracolo”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 luglio 2021) Solo pochi giorni faRodriguez è tornata al lavoro senza esitazioni accompagnata dal compagno Antonino Spinalbese e dal neonato. La showgirl argentina non ha rinunciato a condurre Tu si que vales, a causa del parto ha saltato le prime due registrazioni ma poi ha deciso di volare a Roma per assistere al programma come concordato. In molti pensavano chesarebbe stata sostituita dalla nuova vincitrice di Amici Giulia Stabile ma subito la notizia è stata smentita e la Rodriguez ha mantenuto il suo prestigioso ruolo nel popolare programma. Come tante altre donne e soprattutto le sue colleghe,è tornata al lavoro pochi ...