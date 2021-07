"Arriverà a punizione eterna di Dio". Balotelli fuori controllo, insulta la sua ex: finisce in disgrazia (Di giovedì 22 luglio 2021) E scoppia un nuovo caso. Al centro di nuovo il gossip che inonda Mario Balotelli e la sua ex fidanzata Clelia, 30enne, di origini svizzere. I due hanno un figlio che si chiama Lion (si tratta del secondogenito del calciatore bresciano dopo la bambina nata dalla storia con Raffaella Fico). Super Mario è su tutte le furie: lo si nota da Instagram dove pubblica una storia dai toni accesi. E sembrerebbe rivolta alla sua ex. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che non fa nomi e cognomi. “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) E scoppia un nuovo caso. Al centro di nuovo il gossip che inonda Marioe la sua ex fidanzata Clelia, 30enne, di origini svizzere. I due hanno un figlio che si chiama Lion (si tratta del secondogenito del calciatore bresciano dopo la bambina nata dalla storia con Raffaella Fico). Super Mario è su tutte le furie: lo si nota da Instagram dove pubblica una storia dai toni accesi. E sembrerebbe rivolta alla sua ex. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che non fa nomi e cognomi. “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale", ...

UomoRango : @Gabr_yss @OfficialSSLazio @robertorao la punizione che meriti arriverà in un'altra vita. - hofattotardi : Quando i tuoi figli ti diranno: ah papà ma che cazzo dicevi in #senato? Quando ti spureranno in tutti e due gli occ… -

