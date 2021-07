(Di giovedì 22 luglio 2021), nel corso delle ultime settimane, ha incontrato vari aspiranti vipponi e oggi moltinomi sono trapelati. Se Pamela Prati si è candidata, Anna Oxa è in trattativa, Giovanni Ciacci sembrerebbe essere sfumato ed il quintetto composto da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi sembrerebbe essere dentro, molti altri vip sono in forse. Da Miriana Trevisan (il suo nome circola da oltre un mese) alle tre principesse etiopi anticipate dal settimanale Oggi. Grande Fratello Vip, tre principesse etiopi verso il cast: una la conosciamo molto bene * https://t.co/NRItuXZuHe ...

Advertising

BITCHYFit : Alfonso Signorini: i 6 nuovi vip che hanno sostenuto il provino per partecipare * - AlexWolf131199 : #prelemi Ma secondo voi quando eventualmente si sposeranno Pier e Giulia ci sarà l'esclusiva sul settimanale CHI (i… - ReTwitStorm_ita : “Non si farà”. E #Alfonso #Signorini #Incassa il ‘no’ più #Pesante. Il #Prossimo GF Vip #Perde il #Volto migliore… - IsaeChia : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al #GfVip 6 ! La neo opinion… - infoitcultura : Gf Vip: Alfonso Signorini premia nel cast un’ex Miss Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

GF Vip 6: le opinioniste Per la sesta edizione del programmaavrebbe scelto in veste di opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ex concorrente dello show. Sonia Bruganelli ha ...Vista la popolarità raggiunta dall' ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci si è chiesto spesso sel'avrebbe voluta nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip , ma Natalia ...L'influencer Tommaso Zorzi ha apertamente attaccato il leader della Lega, Matteo Salvini. Non si è risparmiato in nulla Zorzi, utilizzando parole davvero forti ...Ogni volta che osa pubblicare su Instagram una foto che la ritrae a bordo di un jet privato, Sonia Bruganelli riceve feroci critiche ...