10 cose che accadono solo a chi è un vero amante del gossip (Di giovedì 22 luglio 2021) Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti di Kendall Jenner o di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ugualmente in hype se abbiamo delle news a riguardo da condividere. Non si tratta di essere pettegoli ma di essere ben informati sulle persone che ci circondano e la nostra vocazione (sì, è il termine giusto per definirla) torna spesso utile in situazioni cruciali: tipo, animare serate che sembravano essere destinate al fiasco. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti di Kendall Jenner o di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ugualmente in hype se abbiamo delle news a riguardo da condividere. Non si tratta di essere pettegoli ma di essere ben informati sulle persone che ci circondano e la nostra vocazione (sì, è il termine giusto per definirla) torna spesso utile in situazioni cruciali: tipo, animare serate che sembravano essere destinate al fiasco.

Advertising

Azione_it : 'Se tu non ti vuoi vaccinare non posso obbligarti, però posso dirti che certe cose non le puoi fare. Perché il cost… - marattin : Stamattina sono stato ospite a Omnibus, e una parlamentare di Fratelli d’Italia ha insinuato che - chissà - magari… - lucasofri : Salvini che parla di cose di giustizia è come uno che si presenti sul campo di tennis in motorino e con le pinne e… - _namelessG : RT @mvltividsx: io comunque sono ferma ancora qui, vedere Lando con questo sorrisone e super felice, è una delle cose più belle. Vederlo tr… - cheesegender : RT @Hogliannicheho: Comunque raga il modo in cui l’assessore leghista che ha ieri sera ha ucciso un uomo viene descritto, citando i suoi su… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Alzheimer: leggere, scrivere e fare puzzle può ritardare la malattia. Lo studio 'I nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere utile iniziare a fare queste cose, anche a 80 anni, per ritardare l'insorgenza della demenza di Alzheimer', ha concluso. Individuate sei nuove ...

"Il jet privato ?" E la Bruganelli zittisce gli haters ...quello che vorresti essere ", ha dichiarato al Corriere della Sera . Il suo profilo Instagram è una carrellata di amici, di viaggi e di momenti familiari: " È una selezione della mia vita; le cose ...

Quattro cose che so di Arne Naess La Repubblica Twitter testa pulsanti upvote e downvote simili a Reddit Twitter Inc (NYSE: TWTR) sta testando dei pulsanti di upvote e downvote (voto positivo e negativo), simili a quelli presenti sul forum di discussione online Reddit, come metodo per evidenziare le risp ...

"Il jet privato?" E la Bruganelli zittisce gli haters I suoi video social sono spesso presi d'assalto da chi la accusa di ostentare la sua ricchezza ma Sonia Bruganelli tira dritto ed è pronta per il Gf Vip ...

'I nostri risultati suggerisconopotrebbe essere utile iniziare a fare queste, anche a 80 anni, per ritardare l'insorgenza della demenza di Alzheimer', ha concluso. Individuate sei nuove ......quellovorresti essere ", ha dichiarato al Corriere della Sera . Il suo profilo Instagram è una carrellata di amici, di viaggi e di momenti familiari: " È una selezione della mia vita; le...Twitter Inc (NYSE: TWTR) sta testando dei pulsanti di upvote e downvote (voto positivo e negativo), simili a quelli presenti sul forum di discussione online Reddit, come metodo per evidenziare le risp ...I suoi video social sono spesso presi d'assalto da chi la accusa di ostentare la sua ricchezza ma Sonia Bruganelli tira dritto ed è pronta per il Gf Vip ...