Virus, contagi su del 168% in sette giorni. "Ma i vaccinati non hanno sintomi" (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Toscana è tra le regioni italiane più vicine al raggiungimento della soglia di occupazione del 5% dei posti in terapia intensiva che farebbe scattare la zona gialla in base all'ipotesi di revisione ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Toscana è tra le regioni italiane più vicine al raggiungimento della soglia di occupazione del 5% dei posti in terapia intensiva che farebbe scattare la zona gialla in base all'ipotesi di revisione ...

Advertising

Ettore_Rosato : Non si capisce come certa destra pensa di sconfiggere virus: chiusure impensabili (giusto), mascherine illiberali,… - borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - stanzaselvaggia : Vi ricordate come fino a tre mesi fa il Vietnam fosse raccontato come l’unico paese ad aver sconfitto il virus prim… - martinigrimaldi : Shigeru Omi, capo della commissione governativa per le contromisure contro il coronavirus: 'questo virus è così for… - nicolavolpe1960 : @Lollobast @LucaBizzarri Ma solo il 10% dei vaccinati può contagiarsi e in forma non letale, ed essere quindi a sua… -