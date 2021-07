Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021)DEL21 LUGLIOORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA. PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE UN SECONDO INCIDENTE OCCORSO IN CARREGGIATA ESTERNA CONGESTIONA FORTEMENTE LA CIRCONE DELL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ...