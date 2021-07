Verona-Real Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Verona-Real Vicenza sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, la diretta streaming e l’orario di inizio dell’incontro valido come amichevole nel precampionato degli scaligeri. Derby veneto contro una selezione di livello inferiore ma non per questo da sottovalutare per la squadra allenata da Di Francesco che sta provando a inculcare i primi schemi ai suoi. Appuntamento alle ore 17.30 di mercoledì 21 luglio, diretta al momento non comunicata: ci si attende che possa essere disponibile in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’eventuale, lae l’di inizio dell’incontro valido comenel precampionato degli scaligeri. Derby veneto contro una selezione di livello inferiore ma non per questo da sottovalutare per la squadra allenata da Di Francesco che sta provando a inculcare i primi schemi ai suoi. Appuntamento alle ore 17.30 di mercoledì 21 luglio,al momento non comunicata: ci si attende che possa essere disponibile in ...

Hellas Verona, programma amichevoli 2021/2022: date e orari delle partite 17 luglio Ore 17.30 Verona - Top 22 Veronese 21 luglio Ore 17.30 Hellas Verona - Real Vicenza 24 luglio Ore 17.30 Hellas Verona - Virtus Verona 29 luglio Ore 17:00 Verona - Modena 6 agosto Ore 19:30 ...

