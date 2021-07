Uomini e Donne: svelato il volto di una possibile tronista (Di mercoledì 21 luglio 2021) La stagione di Uomini e Donne comincerà come sempre a settembre. Ancora non sappiamo quali saranno i volti protagonisti di questa edizione. Maria De Filippi, però, aveva fatto delle dichiarazioni importanti circa il format del trono classico. LE DICHIARAZIONI DI MARIA DE FILIPPI CHE IL PUBBLICO HA APPREZZATO – La De Filippi aveva dichiarato che quest’anno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) La stagione dicomincerà come sempre a settembre. Ancora non sappiamo quali saranno i volti protagonisti di questa edizione. Maria De Filippi, però, aveva fatto delle dichiarazioni importanti circa il format del trono classico. LE DICHIARAZIONI DI MARIA DE FILIPPI CHE IL PUBBLICO HA APPREZZATO – La De Filippi aveva dichiarato che quest’anno L'articolo

Advertising

DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - guardiacostiera : Il Corpo celebra il 156° anniversario con l’impegno quotidiano dei suoi uomini e donne nei complessi scenari operat… - robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - KenmaK__ : Ma poi si devono mettere d'accordo cioè sta proprio scritto 'donne cis e uomini trans' alcuni di loro dicono di usa… - border_ichigo : RT @MissBadMKarma: Io troppo on fire per questa cosa di Harry Styles, ma non mi capacito di questa cosa che secondo loro uno come lui (che… -