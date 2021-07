Ucciso in piazza a Voghera | inquirenti | Adriatici ha sparato dopo spinta

andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - Agenzia_Ansa : Il 20 luglio di vent'anni fa Carlo Giuliani viene ucciso a piazza Alimonda a Genova dal colpo di pistola sparato da… - rtl1025 : ?? E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di #Voghera (Pavia), a sparare il colpo… - OrbisTertius3 : Date una piatola ad un mentecatto…. Ecco che succede. - Irene_p2001 : RT @janavel7: Se un tunisino, durante una lite in piazza, avesse sparato e ucciso un assessore leghista sono sicuro che Salvini avrebbe giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso piazza

... l'assessore leghista alla Sicurezza arrestato per aver sparato eun uomo di origine ... "Stavo passeggiando inMeardi quando ho notato quell'uomo infastidire i clienti di un bar", ha ...Massimo Adriatici ha spiegato così lo sparo, partito dalla sua pistola, che haa Voghera il ... Lite e sparatoria in: un morto, arrestato l'assessoreMassimo Adriatici ha sparato durate una lite davanti a un bar di Voghera. Secondo la sua versione il colpo è partito accidentalmente e l'accusa per ...Massimo Adriatici, l'assessore di Voghera che ha sparato al 39enne marocchino Youns El Boussettaoui, ha esploso il colpo dopo aver ricevuto una spinta. E' questa l'ipotesi sulla quale sono al lavoro g ...