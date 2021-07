“Tre flebo mi hanno fatto” Belen Rodriguez | malore improvviso | “Cosa mi è successo Speriamo…”

Advertising

Italia_Notizie : Tu sì que vales, Belèn Rodriguez ha un malore durante le registrazioni: “Mi hanno fatto tre flebo” - FQMagazineit : Tu sì que vales, Belèn Rodriguez ha un malore durante le registrazioni: “Mi hanno fatto tre flebo” - infoitcultura : Belen, malore a Tu si que vales: 'Ho fatto tre flebo' - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: La showgirl argentina belen si è sentita male durante le riprese di Tu si que vales 2021 - tweetnewsit : La showgirl argentina belen si è sentita male durante le riprese di Tu si que vales 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tre flebo

Ho dovuto fareperché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire...'. Durante lo stop obbligatorio in albergo, Belen si sta godendo la sua ...Ho fatto, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales" . Riferendosi poi alla piccola Luna Marì , Belen ha dichiarato:...La showgirl avrebbe dovuto registrare la prima puntata dello show che tornerà in tv in autunno, ma una forte disidratazione l'ha costretta a dare forfait e a sottoporsi a tre flebo per riprendersi ...La Rodriguez confessa: "Mi hanno dovuto fare tre flebo". Paura per Belen Rodriguez a Tu sì que vales. La bella modella argentina è stata costretta a fermarsi e interrompere le riprese della nuova ediz ...