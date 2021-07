Taranto, sparatoria in discoteca: ventenne di Grottaglie in prognosi riservata, fermato 37enne. Dieci feriti L'indagine della polizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il personale della Squadra Volante è intervenuto questa notte presso un noto locale di Taranto in località San Vito dove era stata segnalata l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. I primi accertamenti effettuati nell’immediatezza del fatto dai poliziotti della Squadra Mobile e della polizia Scientifica hanno consentito di ricostruire la vicenda. Intorno all’1.45 di questa notte, a seguito di una rissa scoppiata all’interno del locale, numerosi colpi d’arma da fuoco hanno attinto 10 giovani – sei uomini e quattro donne – tutti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il personaleSquadra Volante è intervenuto questa notte presso un noto locale diin località San Vito dove era stata segnalata l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. I primi accertamenti effettuati nell’immediatezza del fatto dai poliziottiSquadra Mobile eScientifica hanno consentito di ricostruire la vicenda. Intorno all’1.45 di questa notte, a seguito di una rissa scoppiata all’interno del locale, numerosi colpi d’arma da fuoco hanno attinto 10 giovani – sei uomini e quattro donne – tutti ...

