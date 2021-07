Taranto: sparatoria in discoteca nella notte, dieci feriti. Fermato 37enne Indaga la polizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) È un 37enne tarantino il Fermato dalla polizia per gli spari nella notte in un club di San Vito, Taranto. Nel locale si stava svolgendo una festa di universitari, da dettagliare l’origine della lite che ha portato alla sparatoria ed al ferimento di dieci persone fra cui una in modo grave. L'articolo Taranto: sparatoria in discoteca nella notte, dieci feriti. Fermato ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 luglio 2021) È untarantino ildallaper gli spariin un club di San Vito,. Nel locale si stava svolgendo una festa di universitari, da dettagliare l’origine della lite che ha portato allaed al ferimento dipersone fra cui una in modo grave. L'articoloin...

