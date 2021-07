Sparatoria in piazza, follia dell’assessore della Lega: morto marocchino (Di mercoledì 21 luglio 2021) In provincia di Voghera si è consumata la tragedia. Un uomo di nazionalità marocchina è morto nella notte dopo essere stato colpito da un assessore della Lega durante la Sparatoria. Sparatoria dopo una lite (Adobe Stock)E’ morto nella notte all’ospedale di Voghera, in provincia di Pavia, l’uomo marocchino che è stato colpito a morte dall’assessore alla sicurezza del comune lombardo eletto con la Lega. I due avevano avuto una lite che poi è sfociata in tragedia. Le condizioni erano apparse subito gravi, poi la constatazione del decesso. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 luglio 2021) In provincia di Voghera si è consumata la tragedia. Un uomo di nazionalità marocchina ènella notte dopo essere stato colpito da un assessoredurante ladopo una lite (Adobe Stock)E’nella notte all’ospedale di Voghera, in provincia di Pavia, l’uomoche è stato colpito a morte dall’assessore alla sicurezza del comune lombardo eletto con la. I due avevano avuto una lite che poi è sfociata in tragedia. Le condizioni erano apparse subito gravi, poi la constatazione del decesso. ...

