Spara e uccide un uomo durante una lite: arrestato l’assessore (leghista) di Voghera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Spara e uccide un uomo dopo una lite: arrestato l’assessore alla sicurezza del comune di Voghera. Assessore leghista Spara e uccide un uomo di nazionalità straniera, Youns El Boussetaoui, è morto nella notte all’ospedale di Voghera (Pavia) dopo essere stato ferito da un colpo di pistola esploso dalla pistola dell’assessore alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici, con Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021)undopo unaalla sicurezza del comune di. Assessoreundi nazionalità straniera, Youns El Boussetaoui, è morto nella notte all’ospedale di(Pavia) dopo essere stato ferito da un colpo di pistola esploso dalla pistola delalla sicurezza del comune di, Massimo Adriatici, con

