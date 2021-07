Sistemi per rilevazione presenze: benvenuto futuro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Oggi la rilevazione presenze in azienda continua ad essere una questione importante. Nonostante i tempi di lavoro siano divenuti più flessibili rispetto a un tempo, le normative prevedono che un responsabile di azienda sia a conoscenza di chi è presente in ogni momento nelle diverse strutture, soprattutto laddove vi siano supporti che contengono informazioni sensibili o impianti pericolosi. Rilevare le presenze significa infatti controllare anche costantemente accessi e uscite da un qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. La rilevazione delle presente serve inoltre anche a chi si occupa di paghe, permessi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Oggi lain azienda continua ad essere una questione importante. Nonostante i tempi di lavoro siano divenuti più flessibili rispetto a un tempo, le normative prevedono che un responsabile di azienda sia a conoscenza di chi è presente in ogni momento nelle diverse strutture, soprattutto laddove vi siano supporti che contengono informazioni sensibili o impianti pericolosi. Rilevare lesignifica infatti controllare anche costantemente accessi e uscite da un qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Ladelle presente serve inoltre anche a chi si occupa di paghe, permessi e ...

Ffoodinstitute : RT @saroversi: Dobbiamo essere pronti ad accogliere la #tecnologia come soluzione per affrontare il tema della #sostenibilità dei sistemi a… - saroversi : Dobbiamo essere pronti ad accogliere la #tecnologia come soluzione per affrontare il tema della #sostenibilità dei… - g_zerbato : RT @RicucciBetti: 'Con Bill Gates abbiamo discusso di sorveglianza sanitaria e sistemi di allarme, di trasferimento tecnologico in Africa,… - claudeger55 : la responsabilità di proteggersi. Ora, mettere in atto TUTTE le procedure per proteggere i dipendenti dal Covid cos… - muoversintoscan : ????per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo prima della partenza, il treno regionale 18272 (LIVORNO C… -