Scuola, secondo i presidi sono 100mila i docenti non vaccinati. Giannelli: “Dobbiamo fare di tutto per eliminare la Dad. Se serve va bene anche l’obbligo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Centomila potrebbe essere un numero ragionevole”. È quanto ha detto a Radio1 il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, quantificato, al ribasso, il numero dei docenti non ancora vaccinati che, secondo le stime, sarebbero circa 200.000. “Dobbiamo fare di tutto per eliminare la didattica a distanza. Se per farlo è necessario vaccinarci tutti – ha aggiunto Giannelli -, allora ci Dobbiamo vaccinare. Vedo con favore la possibilità che, qualora non si arrivi in tempi molto rapidi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Centomila potrebbe essere un numero ragionevole”. È quanto ha detto a Radio1 il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello, quantificato, al ribasso, il numero deinon ancorache,le stime, sarebbero circa 200.000. “diperla didattica a distanza. Se per farlo è necessario vaccinarci tutti – ha aggiunto-, allora civaccinare. Vedo con favore la possibilità che, qualora non si arrivi in tempi molto rapidi, ...

Advertising

Bob6Rock : RT @LaNotiziaTweet: Scuola, secondo i #presidi sono 100mila i docenti non vaccinati. Giannelli: “Dobbiamo fare di tutto per eliminare la Da… - rombi_ti : RT @LaNotiziaTweet: Scuola, secondo i #presidi sono 100mila i docenti non vaccinati. Giannelli: “Dobbiamo fare di tutto per eliminare la Da… - LaNotiziaTweet : Scuola, secondo i #presidi sono 100mila i docenti non vaccinati. Giannelli: “Dobbiamo fare di tutto per eliminare l… - tanovinci : @magantone Iil recuper dell'IVA con il reverse change, che ha beccato 4,5 milioni di persone che non pagavano il ca… - crosticina : @karn0v @magggicastef @Queenma78581211 @SimoPillon @matteosalvinimi secondo il tuo ragionamento demenziale e trabal… -