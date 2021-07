Quattro risposte per chi ha ancora dubbi sui vaccini (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un precedente articolo della rubrica “Parole chiare in medicina”, avevamo parlato della variante Delta di SARS COV 2, mettendo in guardia il lettore sulla sua straordinaria capacità infettiva e sulla necessità di fare tracciamento e di non allentare le misure di prevenzione al fine di evitare la crescita dei contagi. Come atteso, a distanza di circa tre settimane da allora, essendo stato fatto poco o nulla di quello che serviva, i contagi sono cresciuti in modo esponenziale. Per fortuna, alla crescita impressionante dei contagi, non è corrisposta almeno per ora un’analoga crescita dei ricoveri e dei morti. Come mai? Evidentemente, c’è una sola spiegazione: i vaccini. I ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) In un precedente articolo della rubrica “Parole chiare in medicina”, avevamo parlato della variante Delta di SARS COV 2, mettendo in guardia il lettore sulla sua straordinaria capacità infettiva e sulla necessità di fare tracciamento e di non allentare le misure di prevenzione al fine di evitare la crescita dei contagi. Come atteso, a distanza di circa tre settimane da allora, essendo stato fatto poco o nulla di quello che serviva, i contagi sono cresciuti in modo esponenziale. Per fortuna, alla crescita impressionante dei contagi, non è corrisposta almeno per ora un’analoga crescita dei ricoveri e dei morti. Come mai? Evidentemente, c’è una sola spiegazione: i. I ...

