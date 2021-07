Ostia Finisce l’allenamento | si accascia e muore | atleta stroncato da un malore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Aveva finito da poco il suo allenamento quotidiano quando unimprovviso lo haa 56 anni, senza alcun preavviso. E’ morto così Paolo Tartaglia,di, Tartaglia era un maratoneta e leader di un gruppo di circa 200 nuotatori in acque libere. Si allenava costantemente e il suo era un fisico temprato e tenuto sotto controllo. Eppure, nonostante questo, per lui non c’è stato nulla da fare. Grande amante degli animali, condivideva appelli per le adozioni dei cani e si batteva per i diritti degli animali. Grande cordoglio aPaolo era molto conosciuto a, sia ...