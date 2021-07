Oltre 36 milioni di italiani hanno già il Green pass. Servirà anche per andare dal parrucchiere (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Questa mattina alle 7 erano stati scaricati Oltre 36 milioni di certificati verdi digitali”. Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo a un convegno on line. Gli altri italiani senza Green pass, in base al decreto che entrerà in vigore lunedì prossimo, rischiano di non andare neanche dal parrucchiere. E’ quanto emerge dalle anticipazioni sul decreto relativo alla certificazione verde. La situazione al momento è ancora piena di dubbi e di condizionali, ma ci sono alcuni punti fermi per tutti i giornali. Domani ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Questa mattina alle 7 erano stati scaricati36di certificati verdi digitali”. Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo a un convegno on line. Gli altrisenza, in base al decreto che entrerà in vigore lunedì prossimo, rischiano di nonnedal. E’ quanto emerge dalle anticipazioni sul decreto relativo alla certificazione verde. La situazione al momento è ancora piena di dubbi e di condizionali, ma ci sono alcuni punti fermi per tutti i giornali. Domani ...

