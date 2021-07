**Olimpiadi: Cio, Brisbane ospiterà giochi estivi 2032** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – I giochi Olimpici estivi del 2032 si terranno a Brisbane in Australia. Lo ha deciso la 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale riunita a Tokyo in occasione delle Olimpiadi. La città è arrivata da unica candidata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – IOlimpicidel 2032 si terranno ain Australia. Lo ha deciso la 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale riunita a Tokyo in occasione delle Olimpiadi. La città è arrivata da unica candidata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

