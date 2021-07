NBA Finals 2021, Antetokounmpo ricorda Kobe Bryant: “Credeva potessi essere MVP” (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukee Bucks hanno vinto le NBA Finals 2021 nel segno di Giannis Antetokounmpo, autore di 50 punti nella decisiva gara-6 ed eletto a furor di popolo MVP delle Finali. Proprio il “Greek Freak” è poi intervenuto in conferenza stampa, ricordando tra gli altri Kobe Bryant: “All’inizio sembrava uno scherzo, ma poi ho capito davvero che Kobe pensava che io potessi arrivare ai massimi livelli, guidare una squadra alla vittoria e diventare MVP – ha spiegato – E’ anche per questo che ho lavorato così duramente, non solo per non deludere Kobe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukee Bucks hanno vinto le NBAnel segno di Giannis, autore di 50 punti nella decisiva gara-6 ed eletto a furor di popolo MVP delle Finali. Proprio il “Greek Freak” è poi intervenuto in conferenza stampa,ndo tra gli altri: “All’inizio sembrava uno scherzo, ma poi ho capito davvero chepensava che ioarrivare ai massimi livelli, guidare una squadra alla vittoria e diventare MVP – ha spiegato – E’ anche per questo che ho lavorato così duramente, non solo per non deludere...

