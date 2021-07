Morta di overdose a 24 anni: madre 'obbligata, aveva paura' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è celebrata davanti al gup di Brescia l'udienza preliminare per la morte di Francesca Manfredi, la 24enne Morta di overdose lo scorso 24 agosto a Brescia. Sono complessivamente sette gli indagati; ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è celebrata davanti al gup di Brescia l'udienza preliminare per la morte di Francesca Manfredi, la 24ennedilo scorso 24 agosto a Brescia. Sono complessivamente sette gli indagati; ...

Ultime Notizie dalla rete : Morta overdose Morta di overdose a 24 anni: madre 'obbligata, aveva paura' Si è celebrata davanti al gup di Brescia l'udienza preliminare per la morte di Francesca Manfredi, la 24enne morta di overdose lo scorso 24 agosto a Brescia. Sono complessivamente sette gli indagati; uno, latitante fino a ieri, si è costituito e si è presentato in aula. Cinque persone sono accusate di ...

