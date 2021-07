Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobileHDblog.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva la conferma da parte di Konami: PES lascia il posto a eFootball, un nuovo titolo completamente free to play e disponibile su ogni piattaformaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva la conferma da parte di: PES lascia il posto a, un nuovo titolo completamentetoe disponibile su ogni piattaformaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

SimoneGironi : Ing.Gironi Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile - - infoitscienza : Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile - HDblog : Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile - gigibeltrame : Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Konami saluta Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile Konami ha anche confermato che il titolo offrirà - come era lecito attendersi - DLC opzionali che potranno essere acquistati separatamente e che al lancio sarà possibile accedere gratuitamente ad ...

Kojima Productions saluta Ludvig Forssell: il compositore svedese lascia lo studio dopo 10 anni Ludvig Forssell ha iniziato a collaborare con Konami nel 2013, lavorando sulla parte musicale di Silent Hills P. T. all'età di ventisei anni. Successivamente il musicista si è unito a Kojima ...

Konami saluta PES e presenta eFootball: free to play su console, PC e mobile HDblog ha anche confermato che il titolo offrirà - come era lecito attendersi - DLC opzionali che potranno essere acquistati separatamente e che al lancio sarà possibile accedere gratuitamente ad ...Ludvig Forssell ha iniziato a collaborare connel 2013, lavorando sulla parte musicale di Silent Hills P. T. all'età di ventisei anni. Successivamente il musicista si è unito a Kojima ...