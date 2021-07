Kamala Harris, la prima vicepresidente americana con un nome nella lingua dei segni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Kamala Harris, adesso, ha anche un nome nella lingua dei segni americana. Glielo hanno assegnato cinque donne, Ebony Gooden, Kavita Pipalia, Smita Kothari, Candace Jones e Arlene Ngalle-Paryani, che fanno parte della comunità delle donne sorde nere e indiane. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Kamala Harris, adesso, ha anche un nome nella lingua dei segni americana. Glielo hanno assegnato cinque donne, Ebony Gooden, Kavita Pipalia, Smita Kothari, Candace Jones e Arlene Ngalle-Paryani, che fanno parte della comunità delle donne sorde nere e indiane.

