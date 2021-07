Il più piccolo aveva un anno, 17 morti: commemorato il naufragio del 21 luglio 1946 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Partirono da Bussecchio, Forlì, il 21 luglio del 1946 per una gita organizzata alla locale cooperativa Casa del Lavoratore: il cielo limpido convinse tutti a una gita in barca, fino all'improvvisa e ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Partirono da Bussecchio, Forlì, il 21delper una gita organizzata alla locale cooperativa Casa del Lavoratore: il cielo limpido convinse tutti a una gita in barca, fino all'improvvisa e ...

Il più piccolo aveva un anno, 17 morti: commemorato il naufragio del 21 luglio 1946 A morire furono 17 persone, il più piccolo aveva un anno e il più anziano quarantadue, con i corpi riversi sulla spiaggia di Ponente. Quella tempesta provocò vittime da Venezia a San Benedetto del ...

A morire furono 17 persone, il più piccolo aveva un anno e il più anziano quarantadue, con i corpi riversi sulla spiaggia di Ponente. Quella tempesta provocò vittime da Venezia a San Benedetto del ...