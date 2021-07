Il Comune contro il campo nomadi, troppi rifiuti e degrado nella zona (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il campo nomadi di via Monte Sei Busi è di nuovo nel mirino dell'Amministrazione comunale. Dopo l'annuncio di inizio mandato sullo sgombero entro il 2023 il sindaco, Pietro Fontanini, ha deciso di ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildi via Monte Sei Busi è di nuovo nel mirino dell'Amministrazione comunale. Dopo l'annuncio di inizio mandato sullo sgombero entro il 2023 il sindaco, Pietro Fontanini, ha deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune contro Marinella Soldi Presidente e da oggi il cda Rai ha pieni poteri Ed ha protestato contro l'impossibilità di fare almeno una dichiarazione di voto: " al di là della ... I componenti del MoVimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza dichiarano, in una nota comune: " ...

Franci e Siena Jazz, Bartalini: 'Contro le scelte dell'amministrazione usato un tono apocalittico e ideologico' ... è stato approvato in consiglio comunale lo statuto della neo fondazione del Santa Maria della Scala con una sola preoccupazione da parte delle minoranze: il Comune resti indiscusso proprietario ed ...

"Rifiuti, il comune si muova contro la regione" Tuscia Web Laterza, il sorriso di Falcone e Borsellino sul muro del parco Giovanni Paolo II Laterza - Il sorriso di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, quello inciso sul fotogramma poi diventato icona e simbolo della lotta contro la mafia, campeggia da lunedì pomeriggio sul muro del Parc ...

Villapiana. Sospesa realizzazione Ecodistretto. Cittadini compatti: «Chiudiamo presto la pratica» La Maggioranza consiliare di Villapiana e il sindaco Paolo Montalti, al termine di un lungo e serrato confronto andato in onda in un infuocato Consiglio Comunale “straordinario e urgente” svoltosi all ...

