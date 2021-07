Green pass obbligatorio in base al colore delle regioni. I nodi in Cdm (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le soglie di occupazione dei letti di terapia intensiva e ordinari che faranno scattare la zona gialla nelle regioni e nuove regole per l’ingresso nei ristoranti al chiuso. Sono questi i due nodi da sciogliere in vista del Consiglio dei ministri che dovrà varare le nuove misure per fronteggiare l'aumento di contagi da Covid-19. Per trovare la quadra su questi due punti e alcuni altri aspetti, il Cdm, previsto per oggi, è stato rimandato a domani. Si parte però da una certezza, nonostante il pressing del Pd, non verrà riproposto anche in Italia il modello di utilizzo esteso del Green pass così come proposto da Macron in ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le soglie di occupazione dei letti di terapia intensiva e ordinari che faranno scattare la zona gialla nellee nuove regole per l’ingresso nei ristoranti al chiuso. Sono questi i dueda sciogliere in vista del Consiglio dei ministri che dovrà varare le nuove misure per fronteggiare l'aumento di contagi da Covid-19. Per trovare la quadra su questi due punti e alcuni altri aspetti, il Cdm, previsto per oggi, è stato rimandato a domani. Si parte però da una certezza, nonostante il pressing del Pd, non verrà riproposto anche in Italia il modello di utilizzo esteso delcosì come proposto da Macron in ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Coronavirus, tornano in Italia i 157 studenti bloccati a Malta: il charter finanziato dall'ente turismo Dal 14 luglio l'ingresso libero a Malta è consentito soltanto a chi presenti un certificato di vaccinazione completata da almeno 14 giorni (maltese, Green Pass europeo, britannico e, da lunedì scorso,...

Roberto Fico: no al green pass per i parlamentari Il presidente della Camera Roberto Fico si dichiara contrario all'ipotesi di rendere il Green Pass obbligatorio per accedere a Montecitorio. 'In questo momento non ci ho pensato, il nostro problema rispetto all'aula e alle tribune è il distanziamento. Non mi sento molto vicino alla ...

Green pass, verso obbligo a tappe per ristoranti e mezzi pubblici Il Sole 24 ORE Green Pass, si comincia lunedì: ecco le regole. Resta il nodo dei colori delle regioni L'intenzione del governo è di procedere per gradi, modificando i criteri delle fasce e ampliare nel tempo le attività per le quali è necessario il Pass ...

obbligo green pass Il Green Pass diverrà obbligatorio ovunque in meno di due mesi: sarebbe questa, secondo le ultime indiscrezioni, la linea che il Governo intenderebbe seguire ...

