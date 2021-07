Green pass Italia, Palù: "Necessario avere seconda dose" (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - “Il Green pass non è altro, come certificazione, una tutela per la salute individuale e di comunità. Potrebbe essere uno strumento utile, che aiuta chi esercita un'attività e chi ne fruisce. Riguardo le due dosi, soprattutto con le nuove varianti, tutti gli studi si stanno orientando che siano una valutazione efficace per quanto concerne sia i parametri di ospedalizzazione che di Covid sintomatico, e addirittura di prevenzione della trasmissione: quindi è Necessario avere due dosi di vaccino". Così a Timeline, su Sky TG24, il presidente dell'Aifa e membro del Cts Giorgio Palù. "Certamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - “Ilnon è altro, come certificazione, una tutela per la salute individuale e di comunità. Potrebbe essere uno strumento utile, che aiuta chi esercita un'attività e chi ne fruisce. Riguardo le due dosi, soprattutto con le nuove varianti, tutti gli studi si stanno orientando che siano una valutazione efficace per quanto concerne sia i parametri di ospedalizzazione che di Covid sintomatico, e addirittura di prevenzione della trasmissione: quindi èdue dosi di vaccino". Così a Timeline, su Sky TG24, il presidente dell'Aifa e membro del Cts Giorgio. "Certamente ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Patrizi66164836 : RT @MT_Meli_: Il green pass obbligatorio metterebbe in ginocchio tutte quelle attività il cui personale non ha ancora potuto/voluto vaccina… - ErnestoPascucci : RT @Lorenzo62752880: Il green pass non è nemmeno eterno. Ogni 9 mesi ci si dovrebbe inoculare un siero sperimentale, rischiando gravi reaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Santanché vs Migliore 'Green pass è follia'/ 'Devo fare lo sceriffo? Vieni con me...' Il Green pass è una follia per Daniela Santanché . " Gli strumenti che questo governo mette in atto sono folli, intanto perché non rispettano le nostre libertà costituzionali ", ha dichiarato la ...

Green pass Italia, Sileri: "In zona gialla per evitare chiusure" "La via italiana al Green pass è antecedente a quella francese, è la stessa via di maggio, un'occasione per non chiudere. Oggi se hai contagi in salita rivedi i parametri e dai un peso maggiore ai ricoveri, ma saliranno ...

Green pass, ipotesi obbligo a tappe. Confindustria: requisito per accedere al lavoro Il Sole 24 ORE Green pass Italia, Palù: "Necessario avere seconda dose" “Il Green pass non è altro, come certificazione, una tutela per la salute individuale e di comunità. Potrebbe essere uno strumento utile, che aiuta chi esercita un'attività e chi ne fruisce. Riguardo ...

Green pass cambia tutto: Draghi a rischio le vacanze estive! Draghi cambia tutto, nuove regole previste per il rilascio del Green pass, occorrerà aver fatto la doppia dose prevista dal vaccino, vacanze a rischio.

Ilè una follia per Daniela Santanché . " Gli strumenti che questo governo mette in atto sono folli, intanto perché non rispettano le nostre libertà costituzionali ", ha dichiarato la ..."La via italiana alè antecedente a quella francese, è la stessa via di maggio, un'occasione per non chiudere. Oggi se hai contagi in salita rivedi i parametri e dai un peso maggiore ai ricoveri, ma saliranno ...“Il Green pass non è altro, come certificazione, una tutela per la salute individuale e di comunità. Potrebbe essere uno strumento utile, che aiuta chi esercita un'attività e chi ne fruisce. Riguardo ...Draghi cambia tutto, nuove regole previste per il rilascio del Green pass, occorrerà aver fatto la doppia dose prevista dal vaccino, vacanze a rischio.