Giovane disperso nel fiume | ricerche vicino alla cascata

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Colle Val d'Elsa (Siena), 21 luglio 2021 - Sono in corso febbrilidi undi 25 anninelElsa . L'rme è scattato nel pomeriggio e lesi sono concentrate ...

Colle Val d'Elsa (Siena), 21 luglio 2021 - Sono in corso febbrili ricerche di un giovane di 25 anni disperso nel fiume Elsa. L'allarme è scattato nel pomeriggio e le ricerche si sono concentrate in prossimità della cascata del Diborrato, nel parco fluviale dell'Elsa. Sul posto i vigili del fuoco, distaccamento di Poggibonsi, stanno intervenendo nel Parco fluviale dell'Elsa, nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa, per la ricerca e soccorso di un giovane di 25 anni disperso nel fiume. Sul posto si stanno portando personale vigili del fuoco specializzato con tecniche fluviali dalla centrale di Siena, l'elicottero del reparto volo di Arezzo e il nucleo sommozzatori proveniente dal comando.