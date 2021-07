Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi è in arrivo un altro figlio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Quello diè probabilmente il matrimonio dell’anno. Il calciatore si è sposato subito dopo aver vinto l’europeo, ma si è parlato molto della cerimonia anche per il dramma fatto scoppiare da Sarah Nile e per il cantante della festa. L’evento è stato blindato e l’unico magazine che ha avuto accesso

Advertising

FBiasin : La tre giorni priva di emozioni di Federico #Bernardeschi, oggi sposo. (Ora tira un rigore) - Alessan33070531 : RT @103puntifelici: Se Federico Bernardeschi non fosse riuscito a sfondare nel mondo del calcio avrebbe tranquillamente potuto fare l’anima… - infoitsport : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi raccontano com'è nata la loro storia e poi annunciano: 'La famiglia si alla… - infoitsport : Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi dopo le nozze aspettano il terzo figlio - infoitsport : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la famiglia si allarga? -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Bernardeschi

Cicogna in arrivo pere Veronica Ciardi. Dopo il matrimonio nel Duomo di Carrara , celebrato a 48 ore di distanza dal trionfo europeo della nazionale azzurra, il calciatore toscano e l'ex gieffina ...... come ad esempio ha già fatto. Naturalmente quando arriverà il gran giorno i due ... ARTICOLO -Chiesa interrogato sulla Spagna: il calciatore ne indovina nove su dieci ARTICOLO - ...Periodo d’oro per Federico Bernardeschi: solo qualche giorno fa, a 48 ore di distanza dalla vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio, ha pronunciato il fatidico “sì” nella sua Cesena, ...La Juventus sta cercando insistentemente rinforzi a centrocampo. Con la trattativa per Locatelli ancora in fase di stallo, i bianconeri potrebbero virare su Damsgaard, proponendo uno scambio alla Samp ...