Discarica e autolavaggio abusivo tra le campagne | scatta il sequestro nel Barese | ' Liquidi sversati nel terreno'

Advertising

Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Rifiuti:sigilli a discarica abusiva con annesso autolavaggio. Denunciato proprietario del terreno nel Barese #ANSA https://… - Ilikepuglia : Locorotondo, discarica abusiva e autolavaggio: scatta il sequestro - Borderline_24 : Discarica e autolavaggio #Abusivo tra le campagne: scatta il #Sequestro nel Barese - TeleAppula : Sigilli a #discarica abusiva con annesso autolavaggio a #Locorotondo (BA) #21luglio - BariLive : Discarica e autolavaggio abusivo tra le campagne, scatta il sequestro nel Barese -

Ultime Notizie dalla rete : Discarica autolavaggio

abusivi nelle campagne di Locorotondo. A scoprirlo la Guardia di Finanza della Compagnia di Monopoli, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio. Attività ...Sia l'che lanon avevano alcuna autorizzazione amministrativa, con gravi danni per l'ambiente. Sotto terra, infatti, finivano le acque reflue dell'; i cumuli di ...Locorotondo, autolavaggio non autorizzato con annessa discarica abusiva: scatta il sequestro. Una denuncia - Guarda le repliche di Telebari e leggi le ultime notizie della città di Bari su www.telebar ...CRONACA Operazione condotta dai Finanzieri della Compagnia di Monopoli… E’ stato posto sotto sequestro un autolavaggio non autorizzato ed una discarica abusiva in agro di Locorotondo. Le attività ille ...