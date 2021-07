Ddl Zan, nuovo show della Pascale: «Mi sbattezzo perché la Chiesa discrimina gli omosessuali» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesca Pascale ha deciso di “sbattezzarsi“. Proprio così. L’ex compagna di Silvio Berlusconi continua la sua eroica battaglia per il Ddl Zan. E per la causa è pronta a gesti eclatanti. Dopo il tatuaggio arcobaleno e le sfilate ai gay pride arriva l’ultima protesta. Ddl Zan, la Pascale: sono pronta a sbattezzarmi In un colloquio con Repubblica la Pascale, passata dagli eleganti tailleurs alla pelle nera, attacca la Chiesa che “discrimina gli omosessuali. E fa ingerenza politica sul ddl Zan. Basta, mi sbattezzo. Mi ha deluso”. Il provvedimento contro la transomofobia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francescaha deciso di “sbattezzarsi“. Proprio così. L’ex compagna di Silvio Berlusconi continua la sua eroica battaglia per il Ddl Zan. E per la causa è pronta a gesti eclatanti. Dopo il tatuaggio arcobaleno e le sfilate ai gay pride arriva l’ultima protesta. Ddl Zan, la: sono pronta a sbattezzarmi In un colloquio con Repubblica la, passata dagli eleganti tailleurs alla pelle nera, attacca lache “gli. E fa ingerenza politica sul ddl Zan. Basta, mi. Mi ha deluso”. Il provvedimento contro la transomofobia ...

