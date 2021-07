Ddl Zan, FdI contro il «delirio ideologico» che apre ai trans e mette a rischio lo sport femminile (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il rischio è «la fine dello sport femminile». Per questo FdI, primo firmatario il senatore Giovanbattista Fazzolari, ha presentato un emendamento al ddl Zan per evitare che le atlete donne facciano le spese delle storture delle teorie di genere. L’emendamento prevede infatti che «al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza fisica degli atleti ed il corretto spirito agonistico, è consentito alle associazioni sportive, alle federazioni ed agli enti di promozione sportiva di organizzare competizioni riservate ad atlete di sesso femminile come risultante dal certificato di nascita». Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilè «la fine dello». Per questo FdI, primo firmatario il senatore Giovanbattista Fazzolari, ha presentato un emendamento al ddl Zan per evitare che le atlete donne facciano le spese delle storture delle teorie di genere. L’emendamento prevede infatti che «al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza fisica degli atleti ed il corretto spirito agonistico, è consentito alle associazioniive, alle federazioni ed agli enti di promozioneiva di organizzare competizioni riservate ad atlete di sessocome risultante dal certificato di nascita». Il ...

