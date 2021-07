Covid, in Francia corre la variante Delta: 21 mila nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l’impennata del coronavirus in Francia. Nel corso di un intervento all’Assemblea Nazionale, il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato questo pomeriggio 21.000 nuovi casi di contagi nelle ultime 24 ore, con un “aumento dei ricoveri e diverse centinaia di persone vulnerabili”. Ieri, la Francia aveva annunciato un aumento esponenziale dei casi legati alla variante Delta del coronavirus, con 18.000 nuovi casi contro meno di 7.000 la settimana precedente. Sono 3,4 milioni i nuovi casi di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua l’impennata del coronavirus in. Nel corso di un intervento all’Assemblea Nazionale, il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato questo pomeriggio 21.000di contagi nelle ultime 24 ore, con un “aumento dei ricoveri e diverse centinaia di persone vulnerabili”. Ieri, laaveva annunciato un aumento esponenziale deilegati alladel coronavirus, con 18.000contro meno di 7.000 la settimana precedente. Sono 3,4 milioni idi ...

