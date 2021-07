Come ti ammazzo il bodyguard, Salma Hayek chiese una controfigura per una scena: ecco quale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una sequenza di Come ti ammazzo il bodyguard era troppo imbarazzante per Salma Hayek e l'attrice chiese al regista di utilizzare una controfigura. Il regista di Come ti ammazzo il bodyguard, Patrick Hughes, fu costretto ad utilizzare una controfigura dopo che Salma Hayek si rifiutò di filmare la scena in cui il suo personaggio e quello di Ryan Reynolds cadono l'uno sull'altro: la faccia dell'attore canadese finisce sul sedere di Salma nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una sequenza ditiilera troppo imbarazzante pere l'attriceal regista di utilizzare una. Il regista ditiil, Patrick Hughes, fu costretto ad utilizzare unadopo chesi rifiutò di filmare lain cui il suo personaggio e quello di Ryan Reynolds cadono l'uno sull'altro: la faccia dell'attore canadese finisce sul sedere dinella ...

Advertising

Claudia_CIau : @MichaelDones91 Come ti ammazzo il bodyguard - cinemaniaco_fb : ?????????????? Come ti ammazzo il bodyguard, Salma Hayek chiese una controfigura per una scena: ecco quale… - xiaozhaning : @CGUZIXI madonna li ammazzo non ci provassero, ci sono qualcosa come 300 fansites almeno una (1) me la merito - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 21 Luglio 2021: Superquark, tra Benvenuti al Sud, Come ti ammazzo il Bodiguard, il crossover.… - vi0laaaa : RT @whiteshadws: omar ed edvin hanno entrambi una collana come segno d’affetto tra loro due io mi ammazzo da oggi che ci penso -