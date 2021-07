Calciomercato Benevento, preso Masciangelo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Benevento - Rinforzo in difesa per il nuovo Benevento di Fabio Caserta : dal Pescara arriva in prestito con obbligo di riscatto il classe 1996 Edoardo Masciangelo . Un acquisto annunciato dai sanniti ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021)- Rinforzo in difesa per il nuovodi Fabio Caserta : dal Pescara arriva in prestito con obbligo di riscatto il classe 1996 Edoardo. Un acquisto annunciato dai sanniti ...

Advertising

DiMarzio : #Udinese, in arrivo #Glik dal #Benevento - sportli26181512 : Calciomercato Benevento, preso Masciangelo: È ufficiale l'arrivo del difensore in prestito con obbligo di riscatto… - tabellamercatob : Tabella #Calciomercato #SerieB aggiornata alle 17.18 del #21luglio2021 con, in grassetto, gli affari di giornata di… - anteprima24 : ** Caserta, Lucca e company: se il calciomercato scherza con la geografia ** - Max_Mogavero : Edoardo Masciangelo è un nuovo giocatore del #Benevento: il laterale mancino arriva dal #Pescara con la formula del… -