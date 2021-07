Calciomercato Atalanta, Davinson Sanchez la contropartita per Romero (Di mercoledì 21 luglio 2021) I nerazzurri sono in trattativa per la cessione dell’argentino. In cambio, dal Tottenham, potrebbe arrivare Davinson Sanchez Come riportato dal Daily Express, si fa sempre più calda la pista di mercato tra Bergamo e Londra, che vede coinvolte Atalanta e Tottenham. Gli Spurs sono in pressing per l’acquisto di Cristian Romero, tra i protagonisti dell’ennesima grande stagione dei bergamaschi, conclusasi con il terzo posto in classifica. In cambio, come contropartita per sbloccare l’affare, potrebbe sbarcare alla corte di Gian Piero Gasperini il centrale colombiano Davinson ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) I nerazzurri sono in trattativa per la cessione dell’argentino. In cambio, dal Tottenham, potrebbe arrivareCome riportato dal Daily Express, si fa sempre più calda la pista di mercato tra Bergamo e Londra, che vede coinvoltee Tottenham. Gli Spurs sono in pressing per l’acquisto di Cristian, tra i protagonisti dell’ennesima grande stagione dei bergamaschi, conclusasi con il terzo posto in classifica. In cambio, comeper sbloccare l’affare, potrebbe sbarcare alla corte di Gian Piero Gasperini il centrale colombiano...

