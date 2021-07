Brave and Beautiful anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021, Cesur e Suhan sul punto di baciarsi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle puntate di Brave and Beautiful che Canale 5 trasmetterà dal 26 al 30 luglio 2021 ci saranno innumerevoli accadimenti che volta dopo volta, avvicineranno sempre di più Cesur e Suhan. I due infatti sono sempre più in sintonia arrivando quasi a comprendere i sentimenti che stanno nascendo dentro i loro cuori. Nel frattempo Tahsin viene colto di sorpresa da un gesto fatto dalla madre di Cesur che non esiterà a creare scompiglio nella sua famiglia. Alcuni membri infatti decideranno di cambiare rotta nella loro vita, compreso il patriarca che sorprenderà tutti con un colpo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle puntate diandche Canale 5 trasmetterà dal 26 al 30ci saranno innumerevoli accadimenti che volta dopo volta, avvicineranno sempre di più. I due infatti sono sempre più in sintonia arrivando quasi a comprendere i sentimenti che stanno nascendo dentro i loro cuori. Nel frattempo Tahsin viene colto di sorpresa da un gesto fatto dalla madre diche non esiterà a creare scompiglio nella sua famiglia. Alcuni membri infatti decideranno di cambiare rotta nella loro vita, compreso il patriarca che sorprenderà tutti con un colpo ...

