ATP Umago 2021 | Alessandro Giannessi eliminato da Richard Gasquet in due partite

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il secondo turno del tabellone principale del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, non sorride al qualificato azzurro, che viene superato dalla testa di serie numero 4, il francese, vincente per 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco. Nel primo set i servizi dominano completamente la scena, tanto che non si registrano palle break e soltanto il decimo gioco arriva ai vantaggi. Il tie break che ne segue è equilibrato fino al 2-3, poi l’azzurro perde ...

OA_Sport : L'azzurro esce negli ottavi di finale - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATPUMAGO Iniziano oggi gli ottavi di finale del torneo croato sulla terra rossa. Tre gli azzurri in campo… - ilviovidovich : Il mio riepilogo su @Ubitennis della giornata di ieri al @CroatiaOpenUmag. #atpumag #tennis - TennisWebMag : Ottime prove ieri degli azzurri nell'ATP 250 di Umago (Cro). Sono saliti in tre negli ottavi di finale raggiungendo… - MercRF : RT @Ubitennis: ATP Umago, un martedì a tinte azzurre: quattro italiani agli ottavi -

Il prossimo avversario di Mager al torneo250 in Croazia , sui campi in terra battuta all'aperto a, sarĂ il tedesco Daniel Altmaier., iniziano oggi gli ottavi di finale del torneo croato sulla terra rossa. Tre gli azzurri in campo: ultime notizie, statistiche, diretta tv, pronostici. Quattro gli azzurri ancora in gara a ...Il secondo turno del tabellone principale del torneo ATP Umago 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Plava Laguna Croatia Open, giocato sulla terra battuta outdoor croata, non sorride al qu ...Sanremo. Super rimonta di Gianluca Mager al Croatia Open, in programma dal 19 al 25 luglio. Il sanremese ieri ha battuto Pedro MartĂ­nez. Il tennista di Sanremo, dopo aver perso il doppio maschile insi ...