Adulti in sovrappeso | l' Italia ha la percentuale più bassa in Ue Ecco chi fa peggio

Diabete, infarto, ictus e malattie respiratorie, tutte conseguenze dell'obesità , e un rischio concreto per le persone. In Italia gliinsono il 46% , percentuale significativa, ma la più bassa tra i Paesi dell'Unione Europea . Infatti il Bel Paese, vuoi lo sport, la dieta mediterranea e buone usanze a tavola, si ...Inoltre si stima che più di un terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti che sono inpermangano in questa condizione da. Oltre ai rischi sanitari il Rapporto ricorda che ...Il 5 luglio è stata presentata la nona edizione del nuovo Rapporto sull’obesità in Italia, a cura dell’Istituto Auxologico italiano. Il volume di più di 400 pagine con oltre 40 autori, tra clinici e r ...Meglio la frutta che i succhi di frutta, il té preparato in casa rispetto a quello industriale. Ricordando che anche i prodotti light sono comunque ...