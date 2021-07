A Lignano Sabbiadoro la finale di Moda d’Autore 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo un anno di sospensione, dovuta all’emergenza Covid-19, ritorna a, il concorso per stilisti “” giunto alla dodicesima edizione. Nella località balneare friulana, giovedì 22 e venerdì 23 luglio, la, creatività e glamour, saranno gli ingredienti principali di questo importante appuntamento, organizzato dall’agenzia “show.it”, con il Patrocinio del Comune di, di Promoturismo FVG e di C.N.A. Feder. Per “...

Aperti agli uffici della questura in viale Europa Unita 38. È attivo da oggi 20 luglio l'ufficio della polizia di Stato a. Gli uffici sono ubicati nei locali messi a disposizione e appositamente attrezzati dal Comune. Grazie all'impiego di personale e mezzi della questura di Udine e dei due ...... nei prossimi giorni, toccherà altri sei stabilimenti a Grado e a. "Ringraziamo i gestori degli stabilimenti coinvolti in questa iniziativa che - ha ricordato Scoccimarro - stanno ...Dopo un anno di sospensione, dovuta all’emergenza Covid-19, ritorna a Lignano Sabbiadoro, il concorso per stilisti “Moda d’Autore” giunto alla ...I calci di rigore hanno sempre suscitato in me un mix di sentimenti differenti: amore e odio, gioia e tristezza, euforia e delusione. Al mio primo mondiale vissuto da spettatore, quello di USA ‘94, il ...