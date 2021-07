Torino, Lukic si ferma anzitempo: affaticamento agli adduttori (Di martedì 20 luglio 2021) Prosegue la preparazione del Torino nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Doppia seduta per i granata di Ivan Juric: al mattino lavoro sulla forza, in palestra, e poi svolto un programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Sasa Lukic non ha svolto a pieno la sessione mattutina, terminandola anzitempo in via precauzionale, anzitempo: il serbo è stato fermato da un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Prosegue la preparazione delnel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Doppia seduta per i granata di Ivan Juric: al mattino lavoro sulla forza, in palestra, e poi svolto un programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Sasanon ha svolto a pieno la sessione mattutina, terminandolain via precauzionale,: il serbo è statoto da undella coscia sinistra. SportFace.

Torino, si ferma Lukic: affaticamento agli adduttori per il serbo Toro News Torino, si ferma Lukic: affaticamento agli adduttori per il serbo Dai nostri inviati a Santa Cristina Doppia seduta di allenamento per il Torino al settimo giorno di lavoro in Valgardena e si registrano i primi acciacchi fisici. Si ferma Sasa Lukic precauzionalmente ...

Doppio programma a Santa Cristina Continua la preparazione del Torino nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Al mattino i granata hanno effettuato dapprima un lavoro sulla forza, in palestra, e poi svolto un programma tattico. N ...

