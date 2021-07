Advertising

Mediagol : Teramo, Iachini conferma: “Cianci al Palermo? Trattativa importante” - ekuonews : VIDEO | Teramo Calcio, presentato il DS Musa ma a tener banco è Iachini - ILOVEPACALCIO : +++ IL BOMBER #CIANCI SEMPRE PIU' VICINO AL #PALERMO +++ ? La conferma arriva direttamente dal presidente del… - ekuonews : Calcio C, a Teramo una situazione insostenibile che Iachini deve sbrogliare - tvsei : Teramo. Iachini: 'L'allenatore sarà un profilo giovane' - -

Ultime Notizie dalla rete : Teramo Iachini

Mediagol.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del, il presidente Francosi è soffermato sulle voci di mercato riguardanti il club biancorosso, fra cui quelle su Pietro Cianci, accostato al Palermo. 'Abbiamo una trattativa molto ...In mattinata, presso la sala stampa dello stadio "Bonolis", il presidente delCalcio Franco, ha fatto il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa. Dopo quasi un mese di silenzio, il massimo dirigente biancorosso ha voluto anche rassicurare i ...TERAMO – Nella giornata del neo DS del Teramo Calcio, Carlo Musa, ex Savoia ed Avellino, viene formalizzato il nome dell’allenatore che sarà Federico Guidi, qualora la Casertana sarà esclusa ( come pu ...Franco Iachini, presidente del Teramo, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Carlo Musa: "La nostra scelta è coerente ...