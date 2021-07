Temptation Island, Gemma Galgani commenta il falò di Federico e Floriana (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver partecipato in passato a Temptation Island in veste di visitatrice e consolatrice dell’amica Ida Platano, Gemma Galgani continua a seguire assiduamente il programma e in occasione della quarta puntata, quella andata in onda lunedì 19 luglio 2021, ha commentato il falò di confronto di Federico Rasa e Floriana Angelica. In particolar modo, la dama del trono over di Uomini e Donne ha voluto dare un consiglio alla ragazza, che ha appena 21 anni. Gemma Galgani commenta le vicende ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo aver partecipato in passato ain veste di visitatrice e consolatrice dell’amica Ida Platano,continua a seguire assiduamente il programma e in occasione della quarta puntata, quella andata in onda lunedì 19 luglio 2021, hato ildi confronto diRasa eAngelica. In particolar modo, la dama del trono over di Uomini e Donne ha voluto dare un consiglio alla ragazza, che ha appena 21 anni.le vicende ...

