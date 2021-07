Sogni o incubi di un’odissea elettroacustica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inventarsi un mondo unico nel suono non è cosa da poco, ma per pochi. Paolo Angeli ha creato, nel tempo, con sapienza da artigiano, un universo tutto suo ed anche stavolta l’esplorazione regala lampi, abissi, vertigini. Una suite di quarantadue minuti, sei movimenti di una navigazione per acque familiari eppure ignote, condotta con piglio sicuro ed epica febbre di conoscenza dal musicista sardo, di stanza a Barcellona da molti anni, ma con JAR’A tornato a casa. Questo viaggio dischiude echi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Inventarsi un mondo unico nel suono non è cosa da poco, ma per pochi. Paolo Angeli ha creato, nel tempo, con sapienza da artigiano, un universo tutto suo ed anche stavolta l’esplorazione regala lampi, abissi, vertigini. Una suite di quarantadue minuti, sei movimenti di una navigazione per acque familiari eppure ignote, condotta con piglio sicuro ed epica febbre di conoscenza dal musicista sardo, di stanza a Barcellona da molti anni, ma con JAR’A tornato a casa. Questo viaggio dischiude echi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Giosu60742515 : ora a proposito di radio rebel, disney e co e pfizer omino dei sogni vi dirò che anche stasera l'ombra degli incubi… - fwspeek : @CottarelliCPI lui è azionista... non ha pi+ cariche e qualcuno deve fare le leggi .. quindi chi sbaglia? Ivigiland… - natipresimale : Sapete dei modi per smettere di fare incubi? Sono settimane che faccio solo brutti sogni e stanotte ogni volta che… - sentieriselvagg : Santoli racconta il cinema USA attraverso una riflessione sul sogno americano tra digitale e streaming, nuovi temi… - jadsray : RT @TommyStilinski3: Io sto bene.. Si... se escludiamo il fatto che non dormo... sono molto teso... E costantemente sconvolto e impaurito d… -